Iraklı hasta Türkiye'de şifa buldu

Irak'ta yaşayan ve gittiği hastanelerde hastalığına teşhis konulamayan 72 yaşındaki Fatehiya Mohammed, Türkiye'de şifa buldu.

Yıllardır yürümekte zorluk çeken ve şiddetli bacak ağrıları bulunan, gittiği hastanelerde tedavi edilemeyen Mohammed, hastalığının ilerlemesi üzerine bir yakınının tavsiyesi üzerine Sosyal Bilimler Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanın, burada yapılan muayenesinde omurilikte daralma tespit edildi.

Ameliyat sonrası ağrılarından kurtulan Mohammed, yeniden yürümeye başladı.

Mohammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi olmadan önce çok ağrısının bulunduğunu ve yürüyemediğini hatırlattı.

Irak'ta çok sayıda hastaneye gittiğini ancak tedavi edilemediğini anlatan Mohammed, "Türk doktorları kısa sürede hastalığıma teşhis koyarak beni ameliyat etmeye karar verdi. Şükürler olsun ki ameliyatı oldum ve yaklaşık bir ay içinde ağrılarım bitti ve yürümeye başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ömrüm boyunca buradaki ilgi ve alakayı unutmayacağım." dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise hastanın yapılan ameliyata kısa sürede cevap verdiğini belirtti.

Şen, "Geldiğinde hareketi birkaç adımla kısıtlıydı. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor. Hastamızın memnuniyeti ve yüzünün gülmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Samsun'a yurt dışından tedavi için çok sayıda hasta geldiğini ifade eden Şen, sağlık turizminin ilerlemesinin, Türkiye'ye ekonomik olarak değer katacağını söyledi.