Iraklı Hastanın Kistle Kaplı 11 Kiloluk Böbreği Alındı

Karnındaki şişlik ve ağrı şikayetiyle Irak'ın Erbil kentinden gelen 54 yaşındaki kadın hastanın dev kistle kaplı 11 kiloluk böbreği başarılı bir operasyonla alındı.

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Karnındaki şişlik ve ağrı şikayetiyle Irak'ın Erbil kentinden gelen 54 yaşındaki kadın hastanın dev kistle kaplı 11 kiloluk böbreği başarılı bir operasyonla alındı.



Erbil'de yaşayan 10 çocuk annesi Zhian Saber Sadeq, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi şikayetleri olmasına rağmen uzun süre doktora gitmedi. 5 yıllık süreç sonunda şikayetleri dayanılmaz hali gelince Erbil'deki bir sağlık merkezine başvuran Sadeq'e teşhis konulamadı.



Yakınlarının araştırmaları sonucu Sadeq, Ankara'daki Kudret International Hastanesi'ne başvurdu. Böbreğinde büyüme olduğu belirlenen Sadeq, ameliyata alındı. Doktorlar ameliyat sırasında hastanın böbreğinde dev bir kist olduğunu belirledi, 11 kiloya ulaşan böbrek başarılı şekilde alındı.



"Kilosunun 4'te 1'i"



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Saydam, nadir bir vakayla karşılaştıklarını belirterek "Bu kadar büyük bir kitleyi, bu kadar uzun süre taşıması daha da nadiren karşılaştığımız bir durum. Dünyada nadir olgular arasında sayılabilir. Hastamızdan gerekli onay alındıktan sonra acaba bir uluslararası yayına konu olabilir mi, onunla ilgili de çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.



Hastanın çıkan kitle ve kitlenin yol açtığı dolaşım yetersizlikleri nedeniyle biriken sıvılarla kilosunun yaklaşık dörtte birini kaybettiğini ifade eden Saydam, "Ortalama 60-70 kiloluk bir insan vücudunun yaklaşık dörtte birinin bir kitle tarafından işgal edildiğini düşünün, bu alındıktan sonraki vücuda sağlayacağı rahatlamayı düşünün." dedi



Prof. Dr. Saydam, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla sağlık turizmi açısından da tercih edildiğini vurgulayarak, "Türkiye, gerek sahip olduğu insan birikimi, teknoloji birikimi ve eşsiz coğrafi lokasyonu itibarıyla bu coğrafyadaki hastaların tedavisi için son derece önemli bir merkez ve giderek daha fazla öyle bir merkez olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Kitleyi ameliyat sahasından kucağıma alarak çıkardım"



Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu da ameliyat sürecine ilişkin şöyle konuştu:



"Hasta geçen hafta bize geldiğinde batın içinde büyük bir kitlesi olduğunu gördük. Geldiği memleketinde zaten birtakım tetkikler yapılmıştı ancak o tetkikler bize yeterli gelmedi, burada biraz daha derinleştirdik. Bunun büyük bir böbrek kitlesi olduğunu ve fonksiyon göstermediğini gördük. Bunu görünce de bu kitlenin buradan çıkarılması gerekiyordu. Üroloji doktoru arkadaşımızla anestezi ekibimizle karar verdik, bu ameliyatı yapabileceğimize dair. Hastaya da risklerini anlatarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı yapalı 24 saat olmadı ama hastamız gayet iyi dolaşmaya başladı."



Ameliyatı Üroloji Doktoru Prof. Dr. Semih Yaşar Sargın ile ekip olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Avcıoğlu, "Yaklaşık 2 saat sürdü bu ameliyat. 2 saat sonra hastayı yoğun bakıma bile çıkarma ihtiyacı duymadan gayet iyi bir şekilde odasına aldık. Ameliyat biraz zorlu geçti ama biz bu zorluğu bilerek, kendimize güvenerek bu ameliyatı gerçekleştirdik." dedi.



Avcıoğlu, kitleyi ameliyat sahasından kucağına alarak çıkardığını aktararak "Büyükçe bir kitleydi. Hasta çok sıkıntılı anlar yaşamış, kendisinin anlattıklarına göre, ölmeyi bile düşünen duruma gelmiş ama bugün gayet mutlu, psikolojisi gayet yerine geldi. Diğer bulguları da olumlu. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.



Binlerce ameliyat arasında bir ilk



Hastanın, patoloji sonucuna göre birkaç gün içinde taburcu edileceğini belirten Avcıoğlu, "Binlerce ameliyat yaptım, bu kadar büyük bir kitleyi çıkarmamız ilk defa. Benim de üroloji doktorunun da başına ilk defa gelen böyle büyük bir kitleyi tedavi etmiş olduk." diye konuştu.



Sadeq'in tedavi için hastaneye gelmesine yardım eden AK Parti 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç da doktorlara teşekkür ederek "Şahsen böyle bir hastalığı ilk defa gördüm. Biz bu büyük vakayı bu kadar kolay atlatacağını sanmıyorduk, güzel bir ameliyat oldu, güzel bir sonuç aldık." dedi.



Öztunç'un aracılığıyla yaşadıklarını anlatan Sadeq ise böbreğin alınmasından sonra rahatladığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur

Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü

Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı