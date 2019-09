Iraklı hayvansever çocuklarından ayrı tutmadığı yavru aslanı evinde besliyor

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan hayvansever 20 günlükken bakımını üstlendiği, çocuklarından ayrı tutmadığı yavru aslanı aylardır evinde besliyor.

Erbil'deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığını söyleyen Bilend Birifkani, AA muhabirine Leo adını verdiği aslanın bakımı ve çevresindekilerden aldığı tepkiyi anlattı.

Aslanın kent sakinleri tarafından korku ile heyecan karışımı bir duyguyla karşılandığını ifade eden Birifkani, "Kimisi başını okşarken kimisi de heybetinden çekinerek uzaklaşıyor." dedi.

Hayvansever Birifkani, yavru aslanı çocuklarından ayrı tutmadığını ifade ederek, onun hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi. Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo'yu da götürdüğünü, aslanı sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi.

"Evcilleştirme konusunda çok zorlandık"

Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, "Ona günlük yemek ve su temin ediyoruz ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık ancak şu an her şey istediğim gibi." diye konuştu.

Leo'yu görmek için her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden Birifkani, yavru aslan için sosyal medyada açtığı hesapta on binlerce takipçisinin olduğunu belirtti.

"Leo, sadece tavuk eti yiyor"

Birifkani, yavru aslanın kırmızı et ve canlı tavuk yemediğini dile getirerek, "Leo, sadece tavuk eti yiyor. Önüne kırmızı et koyuyoruz ancak yemiyor. Kırmızı et yememesi yırtıcı olmamasını gösteriyor." dedi.

Aslanın çiftleşme döneminin geldiğini belirten Birifkani, bu konuda yurt dışından bir aslanın getirilmesi için gerekli prosedürleri tamamladıklarını ve yakın zamanda Leo'ya bir eş bulacaklarını ifade etti.

"Leo'yu kendimiz yıkıyoruz"

Birifkani, Leo'nun sağlık durumunun da sürekli kontrol edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Leo'ya bölgenin en iyi veterineri bakıyor. Her gün rutin sağlık kontrolleri yapılıyor. Zaman zaman göz ve kulakları veteriner tarafından temizleniyor. Leo'yu kendimiz yıkıyoruz."

Yavru aslanın doğal yaşama alışması amacıyla büyük bir bahçe tahsis ettiklerini söyleyen Birifkani ancak Leo'nun bir müddet bahçede gezdikten sonra sıkıldığını ve eve girdiğini söyledi.