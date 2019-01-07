Son Dakika Haberleri: Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddiasına Soruşturma Çağrısı

Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddiasına Soruşturma Çağrısı

1 saat önce

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Irak'tan 3 heyetin son bir yılda İsrail'e ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdiği iddiasına tepki göstererek, konunun Meclis Dış İlişkiler Komisyonu tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddiasına Soruşturma Çağrısı, System.String[]
Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Irak'tan 3 heyetin son bir yılda İsrail'e ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdiği iddiasına tepki göstererek, konunun Meclis Dış İlişkiler Komisyonu tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun konuyu soruşturmasının önemini vurgulayarak, iddianın doğru çıkması halinde İsrail işgali altındaki bölgeleri ziyaret eden Iraklı milletvekilleri dahil isimlerin açıklanması talebinde bulundu.

İşgal altındaki toprakları ziyaret etmenin "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Kaabi, konunun Müslümanlar için hassasiyetine dikkati çekti.

Dün İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, son 1 yılda Irak'tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü.

Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna ve Irak'ta etkin role sahip olduklarına işaret edilmişti.

Heyettekilerin İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle bir araya geldikleri, ayrıca Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesini de gezdikleri kaydedilmişti.

Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak'ın da İran ve Suriye ile İsrail'in Orta Doğu'daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada ise Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:56 Kaynak: AA

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