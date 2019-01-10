Son Dakika Haberleri: Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddialarına Soruşturma

Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddialarına Soruşturma

1 saat önce

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, 2018'de Irak'tan 3 heyetin İsrail'i ziyaret ettiği iddialarının soruşturulması için meclisteki iki komisyonu görevlendirdi.

Iraklı Heyetlerin İsrail'i Ziyaret Ettiği İddialarına Soruşturma, System.String[]
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, 2018'de Irak'tan 3 heyetin İsrail'i ziyaret ettiği iddialarının soruşturulması için meclisteki iki komisyonu görevlendirdi.

Halbusi, Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan "Irak'tan 15 kişilik 3 heyetin geçen yıl İsrail'i ziyaret ettiği" yönündeki iddiaların soruşturulması için Güvenlik ve Savunma ile Dışişleri komisyonlarının görevlendirilmesi talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, son bir yılda Irak'tan 3 heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğu ve ülkelerinde etkin bir role sahip oldukları ifade edilmişti.

Bunun üzerine Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, söz konusu iddianın soruşturulması için Meclis Dış İlişkiler Komisyonuna çağrıda bulunmuştu.

Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak'ın da İran ve Suriye ile İsrail'in Orta Doğu'daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Irak, İsrail, Güncel
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