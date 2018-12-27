Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar (2)
14 dakika önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOrdu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak
uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:03 Kaynak: DHA
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller