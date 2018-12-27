Son Dakika Haberleri: Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar (2)

Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar (2)

14 dakika önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOrdu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar (2), System.String[]
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:03 Kaynak: DHA

Ordu, Irak, Altınordu, Güncel
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