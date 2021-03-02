Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw dijital reklamın önemini anlattı - Son Dakika

Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw dijital reklamın önemini anlattı

02.03.2021 14:22
Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw dijital reklamın önemini anlattı, System.String[]

Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, markaların kendilerini geliştirmesi için dijital reklam platformlarında yer edinmeleri gerektiğini söyleyerek, "Markalar hedef kitlesine uygun platformlarda, doğru reklamlarla satışlarını arttırabilir" dedi.

Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, markaların kendilerini geliştirmesi için dijital reklam platformlarında yer edinmeleri gerektiğini söyleyerek, "Markalar hedef kitlesine uygun platformlarda, doğru reklamlarla satışlarını arttırabilir" dedi.

Irak'ta tanınmış markaların distribütörlüğünü, pazarlamasını, inşaat ve iş geliştirme alanları gibi birçok farklı sektörlerde faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw firmaların kendilerini göstermesi ve başarıya ulaşması adına dijital reklamcılığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kendi markalarında da dijitalleşme süreçlerine önem verdiklerini söyleyen Rassan Swara Khoshnaw, "Markalar hedef kitlelerini doğru analiz etmelidir. Hedef kitlelerinin yaş, cinsiyet, alışveriş alışkanlıkları gibi detaylarını iyi bilmeli ve bu yönde reklam çalışmaları hazırlamadır. Hedef kitlelerini doğru analiz edemeyen markalar dijital reklamlarda başarılı olamaz" açıklamalarında bulundu.

Her markanın bir hikayesi ve kimliği olması gerektiğini de belirten Khoshnaw, "Markalar kimliği ve hikayesi ile tüketicilere doğru aktarılmalıdır. Tüketiciler marka ile bir bağ kurmak ister. İmajını doğru yansıtan markalar, kendisine değer katar. Farklı markalardan alınan aynı kalitede ürünün fiyatında farklılıklar olması marka değeri ile doğru orantılıdır" dedi.

Dijitalleşme anlamında sosyal medyanın da önemine değinen ve bu anlamda kendisinin de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu söyleyen Khoshnaw "Sosyal medya platformlarının önemi artık herkes tarafından anlaşıldı. Sosyal medya üzerinden verilen reklamlar sayesinde markalar büyük başarı elde ediyor. Markalar alanında uzman kişilerden destek alarak, sosyal medyayı doğru ve aktif olarak kullanmalıdır. Tüketiciler ürün ve hizmet aldıkları markalara tanımak ve güvenmek ister" sözleriyle dijitalleşmek isteyen şirketlere tavsiyelerde bulundu. - GAZİANTEP

Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw dijital reklamın önemini anlattı

İş Adamı, İnşaat, Medya, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw dijital reklamın önemini anlattı - Son Dakika


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