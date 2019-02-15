Son Dakika Haberleri: Iraklı İş Adamları Gso'da Sanayicilerle Bir Araya Gelecek

Iraklı İş Adamları Gso'da Sanayicilerle Bir Araya Gelecek

1 saat önce

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Irak'a ihracat yapan firmalar ile bir araya gelecek.

Iraklı İş Adamları Gso'da Sanayicilerle Bir Araya Gelecek, System.String[]
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Irak'a ihracat yapan firmalar ile bir araya gelecek.

İki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla önemli adımların atılacağı toplantıda ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak. Iraklı iş adamları ve Gaziantepli sanayicilerin katılacağı toplantının ülkemizin ihracatını arttırmada çok önemli olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir ticari bağın olduğunu söyledi. Gaziantep'in ihracatında Irak'ın ön sıralarda geldiğini dile getiren Ünverdi, amaçlarının mevcut durumu daha ileri noktalara taşımak olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Ünverdi, "Gerçekleştireceğimiz bu toplantıda önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Kent olarak çok geniş yelpazede ürün üretiyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. Irak da ihracat yaptığımız ülkelerin en başında geliyor. İnşallah bu rakamları daha da yukarılara çıkartacağız. Yarın saat 16.30'da yapacağımız toplantının şimdiden iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Gaziantep, Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi Saddam Hüseyin'in Torunu Irak'tan Nasıl Kaçtıklarını Anlattı

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı İş Adamları Gso'da Sanayicilerle Bir Araya Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]