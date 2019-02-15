Iraklı İş Adamları Gso'da Sanayicilerle Bir Araya Gelecek
1 saat önce
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Irak'a ihracat yapan firmalar ile bir araya gelecek.
Irak
'ın Ankara
Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep
Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Irak'a ihracat yapan firmalar ile bir araya gelecek.
İki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla önemli adımların atılacağı toplantıda ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak. Iraklı iş adamları ve Gaziantepli sanayicilerin katılacağı toplantının ülkemizin ihracatını arttırmada çok önemli olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye
ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir ticari bağın olduğunu söyledi. Gaziantep'in ihracatında Irak'ın ön sıralarda geldiğini dile getiren Ünverdi, amaçlarının mevcut durumu daha ileri noktalara taşımak olduğunu kaydetti.
İki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Ünverdi, "Gerçekleştireceğimiz bu toplantıda önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Kent olarak çok geniş yelpazede ürün üretiyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. Irak da ihracat yaptığımız ülkelerin en başında geliyor. İnşallah bu rakamları daha da yukarılara çıkartacağız. Yarın saat 16.30'da yapacağımız toplantının şimdiden iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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