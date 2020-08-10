Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi - SÜLEYMANİYE - Son Dakika

Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi - SÜLEYMANİYE

Irak'ın Süleymaniye kentinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın gazeteci Nyan Muhammed ve kedisi Klu, virüsü birlikte yenmeyi başardı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın gazeteci Nyan Muhammed ve kedisi Klu, virüsü birlikte yenmeyi başardı.

Süleymaniyeli kadın gazeteci Muhammed, annesi, kız kardeşi ve Kürtçe "kar beyazı" anlamına gelen "Klu" adındaki Van kedisiyle, Kovid-19'u nasıl atlattıklarını AA muhabirine anlattı.

Temmuz ayı başında annesi ve kız kardeşiyle Kovid-19'a yakalandıklarını, daha sonra sevimli kedileri Klu'nun da virüs belirtileri göstermeye başladığını dile getiren Muhammed, şunları söyledi:

"Annem, kız kardeşim ve ben Kovid-19'a yakalandık, üçümüzün de testleri pozitif çıktı. Hasta olunca Klu'yu bizden uzak tutamadık. İlk başlarda evcil hayvanların Kovid-19'a yakalanmadığını ve virüsün onlara bulaşmayacağını zannediyorduk. Kedim elimdem beslenir ve elimle beslemediğim sürece kendisi gidip bir şey yemez. Yatağı hemen yanımdadır ve asla benden uzak duramaz. Hastalığım boyunca da sürekli etrafımdaydı."

"Kedimdeki halsizlik ve eskisi gibi oyun oynamak istememesi dikkatimi çekti"

Kovid-19 pozitif olduklarını öğrendikten sonra ailesiyle karantinada kaldıklarını ve dışarıya çıkmamaya özen gösterdiklerini kaydeden Muhammed, bu süreçte kendisi Klu'nun hiç yanından ayrılmadığını söyledi.

Kedisiyle aynı odayı paylaştığına işaret eden Muhammed, "Bir gece kedimdeki halsizlik, hareket edecek gücünün bulunmayışı ve artık eskisi gibi oyun oynamak istememesi dikkatimi çekti. İlk başta benim hastalığım nedeniyle üzüldüğünü ve o yüzden böyle davrandığını zannettim." dedi.

"Detaylı muayene sonrası Klu'ya şüpheli Kovid-19 tanısı konuldu"

Ancak daha sonra kedisinde de tüm Kovid-19 belirtilerinin görülmeye başlandığını ve nefes almakta zorlandığını aktaran Muhammed, Klu'nun virüse yakalanma ve iyileşme sürecini ise şöyle anlattı:

"Klu'nun 2 gün sonra burnu kırmızlaşmaya başladı. Artık hiçbir şey yemek istemiyordu. Veteriner birkaç ilaç yazdı ancak onlar da fayda etmedi. Kedimin ateşi 40 derecenin üzerine çıkmıştı, nefes alıp vermekte zorlanıyordu ve takati kalmamıştı. Kedimi öylece bırakmazdım, hasta olmama rağmen yeniden veterinere götürdüm. Detaylı muayene sonrası şüpheli Kovid-19 tanısı konuldu. Maalesef evcil hayvanlar için test kiti bulunmadığından tam tanı konulamadı."

Kendisine verilen ilaçlardan uygun bir oranda Klu'ya da verildiğini aktaran Muhammed, "Veteriner, Kovid-19 ile mücadelede vücut direncimin artması için bana verilen takviye vitaminlerin aynısını kedim için de yazdı. Veteriner, ateş düşürücü iğnelerle tedavinin ancak bir hafta sürebileceğini ve ilaç kullanımını daha uzatamayacaklarını belirtti. Aksi takdirde kedimin karaciğeri zarar görebilirdi. Bu yüzden ateşinin düşmesi için ıslak pamuk yöntemini kullandım." şeklinde konuştu.

"Klu ile birbirimize moral ve güç olduk"

Tedavi sürecinde Klu'nun kendisine moral ve destek olduğunu, bu süre içinde birbirlerinden güç aldıklarını dile getiren Muhammed, "Klu ile birbirimize moral ve güç olduk. Bu süreçte kedime daha da bağlandım. Onu yanımdan hiç ayırmadım." diye konuştu.

Klu'nun çok duygusal bir kedi olduğunu ve kendisiyle güçlü ilişkiler kurduğunu anlatan Muhammed, "Klu dahil olmak üzere hepimiz iyileştik. Birbirimize olan bağlılığımız bu süreçte daha da güçlendi." dedi.

Muhammed son olarak şu an için tüm ailenin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi - SÜLEYMANİYE

Süleymaniye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:58

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi - SÜLEYMANİYE - Son Dakika
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