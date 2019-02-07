Son Dakika Haberleri: Iraklı Kadın, Uzaklaştırma Kararı Olan Kocası Tarafından Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Iraklı Kadın, Uzaklaştırma Kararı Olan Kocası Tarafından Boğazı Kesilerek Öldürüldü

1 saat önce

Iraklı kadın, uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 çocuğunun önünde karısının boğazını kestiBOLU - Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Irak uyruklu adam, 4 çocuk annesi eşini boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Iraklı Kadın, Uzaklaştırma Kararı Olan Kocası Tarafından Boğazı Kesilerek Öldürüldü, System.String[]
Iraklı kadın, uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
4 çocuğunun önünde karısının boğazını kesti

BOLU - Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Irak uyruklu adam, 4 çocuk annesi eşini boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Olay, saat 19.45 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Irak uyruklu Saja Jamel Mansur isimli kadın, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz hafta karakola giderek kocası Haydar Fadıl Haşim'den şikayetçi oldu. Mansur'un, şiddet gördüğü ve hayatından endişe ettiğini belirtmesi üzerine eşi Haşim hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Haşim, akşam saatlerinde eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı eve geldi. Mansur ve Haşim arasında başlayan tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya döndü. Haydar Fadıl Haşim, evde bulunan bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü.
Eşini öldüren Irak uyruklu Haşim, karakola giderek teslim oldu. Zanlının eşini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, genç kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Saja Jamel Mansur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mansur'un cesedi, Cumhıriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan katil zanlısı kocanın ise, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı Kadın, Uzaklaştırma Kararı Olan Kocası Tarafından Boğazı Kesilerek Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]