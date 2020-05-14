Iraklı kadınların kaçak ekmek üretimi yaptığı ev mühürlendi - Son Dakika

BOLU'da Irak uyruklu 3 kadın, evde hijyen koşullarına uymadan ürettikleri ekmekleri satarken yakalandı. Kadınlara para cezası uygulanırken, ev de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta yaşayanlar, sokakta bulunan 2 katlı eski evde yaşayan Irak uyruklu kişilerin kaçak olarak ekmek üretip, sattığını fark etti. Bunun üzerine durum, polise haber verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Amirliği ekipleri eve geldi. Evde bulunan yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve oturma izinleri kontrol edildi. Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.