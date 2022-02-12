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Iraklı komutandan Sincar'da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Iraklı komutandan Sincar'da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Açıklaması

12.02.2022 11:49
Iraklı komutandan Sincar'da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Açıklaması

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da görev yapan 20'nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki göstererek, "Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim." dedi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da görev yapan 20'nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki göstererek, "Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim." dedi.

Tuğgeneral Rubayi'nin bir grup askerle Sincar ilçe meydanına gelerek burada terör örgütü yandaşları tarafından Öcalan posteri asılmasına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

PKK ele başının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astıran Rubayi, teröristlere asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim"

Elinde Irak bayrağıyla Sincar halkına seslenen Rubayi, şunları söyledi:

"Sincar'daki herkes beni iyi duysun: Tugay Komutanı olarak Irak bayrağını buraya asacağım. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Bu bayrağın üzerinde Rava'da (Enbar'da) namaz kıldım, burda da kılacağım. Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız."

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Musul, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı komutandan Sincar'da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı komutandan Sincar'da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Açıklaması - Son Dakika
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