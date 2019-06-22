Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda yaralandı
1 saat önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu bayan kuaförü kadın yaralanarak hastanelik oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak
uyruklu bayan kuaförü kadın yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Mimar Sinan
Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Irak uyruklu Sarah S..M.A.(27) adlı bayan kuaförü kadın, sol baldırının 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarah S.M.A. tedavi altına alındı.
Iraklı kadın kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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