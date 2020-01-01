Iraklı milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı - Son Dakika

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Iraklı milisler, kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı.

Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi.

Irak 'ta İran 'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi 'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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