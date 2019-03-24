Son Dakika Haberleri: Iraklı Milletvekillerinden Basra'da Sel Felaketi Uyarısı

Iraklı Milletvekillerinden Basra'da Sel Felaketi Uyarısı

56 dakika önce

Irak Meclisi'ndeki Basra vilayeti milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu yaşanacak olası sel felaketine karşı hükümeti uyararak gerekli tedbirlerin acil alınması çağrısında bulundu.

Iraklı Milletvekillerinden Basra'da Sel Felaketi Uyarısı, System.String[]
Irak Meclisi'ndeki Basra vilayeti milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu yaşanacak olası sel felaketine karşı hükümeti uyararak gerekli tedbirlerin acil alınması çağrısında bulundu.

Başkent Bağdat'taki meclis binasında bir grup milletvekiliyle ortak basın açıklaması düzenleyen Basra Milletvekili Necah el-Miyahi, "Basra'da meydana gelecek olası sel felaketinin önüne ivedi bir şekilde geçilmesiyle kriz masasının kurulması Irak merkezi hükümeti ile yerel idarenin sorumluluğundadır." ifadesini kullandı.

Meteoroloji tahminlerine göre yarından itibaren şiddetli yağışların ülke genelinde beklendiğini anımsatan Miyahi, "Diğer vilayetlerdeki sel suları Basra'ya doğru akacak." uyarısında bulundu.

Basra vilayetinin kuzeyinde daha önce meydana gelen sel felaketine değinen Miyahi, "40 bin dönüm tarım arazisi ve oradaki yerleşim birimleri şu anda su altında." dedi.

Miyahi, Irak merkezi hükümet ve yerel idarenin söz konusu doğal afetin üstesinden gelecek herhangi bir stratejik planının olmadığını savundu.

Irak'ın güneyinde ve petrolü ile tüm ülkeyi besleyen Basra'da, 12 Mart tarihinde suları tutmak için daha önce inşa edilen iki toprak setin çökmesi sonucu tarım arazileri su altında kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:50 Kaynak: AA

Irak, Basra, Güncel
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