Son Dakika Haberleri: Iraklı Milletvekillinden Hükümete "Musul'u Koruyun" Çağrısı

Iraklı Milletvekillinden Hükümete "Musul'u Koruyun" Çağrısı

1 saat önce

Irak Meclisi Musul Milletvekili Ahmed el Cerba, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye Musul'da güvenlik ve istikrarın korunması çağrısı yaptı.

Iraklı Milletvekillinden Hükümete
Irak Meclisi Musul Milletvekili Ahmed el Cerba, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye Musul'da güvenlik ve istikrarın korunması çağrısı yaptı.

Milletvekili Cerba, terör örgütü DEAŞ'ın elinden yaklaşık 1,5 yıl önce geri alınan Musul'un durumuna ilişkin uyarı içerikli bir yazılı açıklama yayımladı.

Başkomutan sıfatına binaen Abdulmehdi, Irak Genelkurmay Başkanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığına çağrıda bulunan Cerba, "güvenlik ve istikrarın" korunması için Musul'un özellikle batı bölgesi olmak üzere tüm ilçe ve kasabalarına ordu güçlerinin konuşlandırılmasını istedi.

Cerba, vilayetteki tehdidin sebebine değinmediği açıklamasında, halka zorbalık yapanların önüne geçilmesiyle güvenliğin korunması gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul'un kırsal bölgelerinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Musul sakinleri, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısı altında yer alan bazı silahlı grupların da vatandaşlara karşı zaman zaman güce başvurduğu, ev ve mallara el koyduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:49 Kaynak: AA

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