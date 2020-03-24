Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika

Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı

6 saat önce

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüse karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı, System.String[]

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüse karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.


İnsanların korona virüs tehdidine karşı ciddi bir sınava girdiğini belirten Iraklı model Kucher, halkların birbirlerine karşı dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanını ölümleri ile kasıp kavuran korona virüs ile mücadele etmenin en etkili yolunun moral, motivasyon ve dayanışma olduğunu vurgulayan Kucher, "Bu zorlu günlerde insanlığın başına bela olmuş olan virüse karşı mücadele etmek insanlığa ve geleceğe hizmet etmek demektir. Açlık, savaş, uyuşturucu gibi insani sorunlar neredeyse bir kenara itilmiş ve kitlelerin dikkati bu salgın hastalığa yönelmiştir. Hükümetler, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda önlemler almayı amaçlamaktadır. Çözüm önerisi çok basittir evde kalın. Evde kalmak, salgına yakalanma riskini doğrudan etkileyen, en önemli değişken olmuştur. Henüz daha iyi bir seçenek yoktur. Hastalıkla savaşan, can kurtarmaya odaklanmış sağlık çalışanlarına, kahramanlarımıza verilecek etkili destek de evde kalmayı başarmaktır. Toplumlar, zor anlarda sınav verirler. Salgın günlerinin ardından, tehlike bitecek. Yaraları sarma, enkazı toparlama dönemi başlayacak. Bu çok zor dönemi, akılcı yöntemler ve insancıl girişimler eşliğinde kolaylaştırmak ve yeniden başlamayı başarmak zorundayız. Büyük salgınlar, afetler ve savaşlar geçiren toplumlar, toplumsal dayanışma ile ayağa kalkabilmişler ve devam edebilmişlerdir. Her felaket, toplumsal felaket, toplumun unuttuğu milli manevi kültürel geleneksel değerleri gündeme getirir, canlandırır. Bu açıdan baktığımızda, bu salgın felaketi de bize önemli fırsatlar oluşturuyor" dedi. - ŞIRNAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]