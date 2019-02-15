Iraklı Mülteci Kazada Yaralandı
44 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan anayola sapmak isteyen Ahmet K. idaresindeki 48 TZ 441 plakalı otomobil, anayoldan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada Iraklı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:09 Kaynak: İHA
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