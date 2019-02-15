Son Dakika Haberleri: Iraklı Mülteci Kazada Yaralandı

Iraklı Mülteci Kazada Yaralandı

44 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.

Iraklı Mülteci Kazada Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan anayola sapmak isteyen Ahmet K. idaresindeki 48 TZ 441 plakalı otomobil, anayoldan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada Iraklı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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