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Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika

Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi

25.01.2022 15:13
Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi

İstanbul'da kenti etkisi altına alan kar yağışında, Türkiye'de eğitim gören Iraklı öğrenciler de çalışmalara katıldı.

İstanbul'da kenti etkisi altına alan kar yağışında, Türkiye'de eğitim gören Iraklı öğrenciler de çalışmalara katıldı. Yoldan kalan ambulansları ve araçları kurtaran yabancı öğrenciler, üst geçitleri dolduran karları da küreyerek açtı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar, kent yaşamını olumsuz yönde etkiledi. AKOM ve belediye yetkilileri ile güvenlik birimleri gece gündüz çalışmalarına devam ederken, kar küreme araçlarına rağmen İstanbul'daki birçok ana arter ve ara yollar kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar geceyi araçlarında geçirdi. İstanbul'da eğitim gören Iraklı gençler de sokaklara çıkarak çalışmalara destek verdi. Kendi aralarında elle küreme ekipleri oluşturan Iraklı öğrenciler, üst geçitleri, kaldırımları ve yolları temizleyerek buzlanmanın önüne geçti. Iraklı öğrenci grupları, gece boyunca yolda kalan araç sürücülerine de yardıma koştu. İçinde hasta bulunan bir ambulans mahsur kalınca karlı yoldan yine öğrencilerin yardımıyla kurtarıldı. - İSTANBUL

Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi
Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi

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İstanbul, Türkiye, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı öğrenciler, kar temizleme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika


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