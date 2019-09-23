Iraklı öğretmen kalaşnikof tüfeğini müzik aletine dönüştürdü

Iraklı öğretmen Macid Kazım, şahsına ait kalaşnikof tüfeği müzik aletine çevirerek şiddet yorgunu ülkesinden tüm dünyaya barış mesajları vermek istiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, yıllardır savaş ve terörden çeken ülkesinden silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Iraklı müzik öğretmeni, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü.

"Silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm"



AA muhabirine konuşan Kazım, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı müziğe sonraki yıllarda ilgisinin giderek arttığını, şimdi de bir öğretmen olarak öğrencileri müziğe teşvik ettiğini söyledi.

Ülkesindeki şiddet olayları ve can kayıplarının kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kazım, buna karşı silahını müzik aletine çevirme kararı aldığını aktardı.

Kazım, "Irak'ta çetin bir mezhepsel iç savaş yaşadık. Bu savaş, her tarafı yaktı kavurdu. Bu savaşta pilotlar, hukukçular, doktorlar, akademisyenler hatta emlakçılar bile planlı şekilde öldürüldü. Bu, o zamanlar (2006-2009) adeta günlük moda haline getirildi. Ülkemizde insanların katledilmesinde kullanılan aletteki kurşun sesini müzik sesiyle değiştirmek istedim." dedi.

Iraklı öğretmen, tüfeğini bir enstrümana dönüştürme sürecini şöyle anlattı:

"Yaşananlara karşı halk olarak bir şey yapamıyorduk, çaresizdik. Ben ise bir gün askeri mühimmat kutusu satın aldım ve onu getirip kalaşnikof tüfeğimin ortasına yerleştirdim. Tüfeğe ud telleri de ekleyerek marangoz desteğiyle ve uzun kişisel uğraş sonucu onu bir müzik aletine çevirdim. Böylece silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm."

Arkadaşından "Deli misin?" tepkisi

Kazım, silahını telli bir çalgıya çevirmek istediğinde müzik aletleri satan arkadaşının kendisine, "Neden bu zahmete katlanıyorsun. Deli misin?. Ben sana istediğin müzik aletini veririm." dediğini kaydetti.

Arkadaşına, projesinde ısrarcı olduğunu söylediğini aktaran Kazım, müzik aletine çevirdiği bu silahla barış mesajları vermek istediğini ifade etti.

Kazım, silahtan bozma müzik aletiyle okulda öğrencileri için Ümmü Gülsüm ve Feyruz şarkıları çaldığını, ayrıca Irak milli marşını da seslendirdiğini söyledi.

"Acılara ve savaşlara son verelim"

Irak'ta hükümetin bu tür projelere karşı teşvik ve destek politikasının olmadığından yakınan Kazım, "Hükümetimiz, barışa aracı olan müzikten anlamıyor ve bunu anlamak da istemiyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinde savaşın değil barışın hakim olmasını istediğini belirten Kazım, "Çocuk ve eşlerini kaybeden kederli anneler ve öksüz çocukların hatırı için gelin acılara ve savaşlara son verelim. Şiddeti bir kenara bırakalım ve savaşlarda en temel silah olan kalaşnikofları barış aletlerine çevirelim." çağrısıyla sözlerini tamamladı.