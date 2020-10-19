Iraklı politikacı el-Alosi: "el-Kazimi, Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi görüşecek" - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Paris, Berlin ve Londra'yı kapsayan Avrupa turunu başlatırken, Iraklı politikacı Misal el-Alosi'den "Iraklı heyetin Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirme görüşecek" açıklaması geldi.

ABD'ye yakınlığıyla tanınan Iraklı politikacı Misal el-Alosi, Irak Başbakanı el-Kazimi başkanlığındaki heyetinin Avrupa turunu değerlendirdi.

Milyonlarca Iraklının değişik yollarla gönderdikleri mektuplarda İsrail ile ilişkileri normalleştirme talebinde bulunduklarını ve iki ülke arasında hiçbir sorunun olmadığını söyleyen el-Alosi, "Irak, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye büyük bir ihtiyacı vardır. Irak bu konuda diğer Arap ülkelerinden önce adım atmazsa egemen bir ülke olmayacak" şeklinde konuştu.

Iraklı politikacı Misal el-Alosi açıklamasında, Londra'yı ziyaret edecek heyetin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için resmi ve resmi olmayan toplantılara katılacağı iddiasında da bulundu. - ERBİL