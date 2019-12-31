Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi - Son Dakika

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi

6 saat önce

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi, System.String[]

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı
Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
18:50 Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
18:50 Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
18:46 Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Son Dakika
18:45 Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
18:45 Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]