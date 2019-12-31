Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi - Son Dakika

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Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi
6 saat önce
Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:50 Kaynak: AA
Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi
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