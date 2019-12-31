Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2) - Son Dakika

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Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2)
6 saat önce
Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.
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