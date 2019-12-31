Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2) - Son Dakika

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2)

6 saat önce

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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