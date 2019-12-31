Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (2) - Son Dakika

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (2)

6 saat önce

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.

ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız
Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
20:16 Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
20:16 Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
20:15 Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi - Son Dakika
20:15 KKTC 2020'ye hazır - Son Dakika
20:14 YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILAYACAKLAR - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]