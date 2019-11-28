Son Dakika Haberleri: Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi
Son Dakika Dünya Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi - Son Dakika Dünya

Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

6 saat önce

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.

Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi, System.String[]

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.


Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

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Necef, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 
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