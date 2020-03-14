Iraklı Sabiiler "Yaratılış Bayramı"nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı Sabiiler 'Yaratılış Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Iraklı Sabiiler "Yaratılış Bayramı"nı kutladı

7 saat önce

Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı.

Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı. Hayatın ve kainatın ilahi iradeyle bu günlerde yaratıldığına inanan Sabiiler, başkent Bağdat'taki Dicle Nehri kıyısında suya girerek ayin düzenledi.

Iraklı Sabiiler Yaratılış Bayramı nı kutladı

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: AA
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