Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı. Hayatın ve kainatın ilahi iradeyle bu günlerde yaratıldığına inanan Sabiiler, başkent Bağdat'taki Dicle Nehri kıyısında suya girerek ayin düzenledi.