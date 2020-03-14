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Iraklı Sabiiler "Yaratılış Bayramı"nı kutladı
7 saat önce
Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: AA
Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı. Hayatın ve kainatın ilahi iradeyle bu günlerde yaratıldığına inanan Sabiiler, başkent Bağdat'taki Dicle Nehri kıyısında suya girerek ayin düzenledi.
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