Son Dakika Haberleri: Iraklı Şahsı Kaçırarak Yakınlarından 40 Bin Dolar Fidye İsteyen Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı

Iraklı Şahsı Kaçırarak Yakınlarından 40 Bin Dolar Fidye İsteyen Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı

33 dakika önce

Trabzon'da Irak uyruklu şahsı kaçırarak yakınlarından 40 bin dolar fidye isteyen şahıslar saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Iraklı Şahsı Kaçırarak Yakınlarından 40 Bin Dolar Fidye İsteyen Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da Irak uyruklu şahsı kaçırarak yakınlarından 40 bin dolar fidye isteyen şahıslar saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu F.A.H. isimli şahsın kaçırılarak 40.000 Dolar fidye istendiği ihbarını alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar sonucu, şahsın Trabzon'da bir apartman katında alıkonulduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyon neticesinde, kaçırılan şahısla arkadaş oldukları öğrenilen S.M.B. ve Y.S.T. isimli şahıslar ile H.Ö. ve E.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. "Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından gözaltına alınan 4 şahsın sorgusu sürerken, Iraklı şahsın da aynı evde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Irak, Trabzon, 3. Sayfa
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