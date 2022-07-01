Iraklı Sally'nin davası ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Iraklı Sally'nin davası ertelendi

01.07.2022 12:26
Iraklı Sally'nin davası ertelendi

Eskişehir'de yaklaşık 10 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Eskişehir'de yaklaşık 10 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed, Mohammed'in yurt dışına kaçması için yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Asaad Mohsin Mohammed, Sally'nin ailesi ve avukatlar yer aldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Eskişehir, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı Sally'nin davası ertelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Iraklı Sally'nin davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement