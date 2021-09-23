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Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı - Son Dakika

Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı

23.09.2021 13:19
Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı, System.String[]

Eskişehir'de 21 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (19) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in ilk ifadesine ulaşıldı.

Eskişehir'de 21 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (19) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in ilk ifadesine ulaşıldı.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde Sofya'ya hastalığı olduğu ve tedavi olmak için gittiğini söylediği öğrenilirken, Mohammed hakkındaki suçlamaları reddetti.

Farklı kıyafetlerle eve defalarca girip çıkmış

Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında kayıp kız Sally Ali Challab-Abboob'un şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş görüntülerine ulaştı. Aynı kameraları uzun süre izleyen ekiplerin kızın çıkışını tespit edemediği öğrenildi. Şüphelinin farklı kıyafetlerle elindeki çöp poşetlerini atmak için defalarca eve girip çıktığı görüntülenirken, genç kız ise kameralara yansımadı.

Sally'nin telefonu en son şüphelinin evinde sinyal verdi

Olay gecesi saat 02.00 sıralarında Sally ile birlikte Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evine birlikte girdiklerini kabul eden şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, ertesi gün bir hırdavatçıya giderek balta satın aldı. Daha sonra aldığı baltayı iade ederek testereyle değiştirdi. Emniyetin ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 04.00 sıralarında evden çıkarken elindeki çöp poşetlerini attığı anlaşıldı. Şüpheli Mohammed ifadesinde, sabah 07.30 sıralarında Sally'nin evden çıkarak bir arkadaşına gittiğini söyledi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptığı sinyal takibinde kayıp Sally'nin telefonunun en son şüpheliyle aynı evde saat 08.44'te sinyal verdiğini tespit etti.

Balta, bıçak, çorap ve çantadaki kan izlerinin Sally'e ait olduğu anlaşıldı

Ekipler şüpheli Mohammed'in evinden alınan bıçak, çanta ve çorapta kan izlerine rastlandı. Evden çıkan testerede ise kan izlerine rastlanmazken, şüphelinin hırdavatçıya iade ettiği baltada da kan izleri olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, kayıp Sally Ali Challab-Abboob'un babasından alınan DNA örneğine göre eşyalar üzerindeki kanın Sally'e ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Amjed Mohsin Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ve arkadaşı Ameer Muttashar M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece suça yardım etmekten tutuklanarak Eskişehir'e getirildi. - ESKİŞEHİR

Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı

Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Eskişehir, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı Sally'nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı - Son Dakika
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