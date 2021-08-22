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Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin "Attarlık Kelimeleri" Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı - Son Dakika

Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin "Attarlık Kelimeleri" Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı

22.08.2021 10:54
Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin

Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin "Attarlık Kelimeleri" Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin "Attarlık Kelimeleri" Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Hollanda'da yaşayan sanatçının çeşitli bitkilerden ve yağlı boya tablolarından oluşan 30 eserinin yer aldığı sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Nedim Kufi, eczanelerin ilk örnekleri olarak görülen attarlığın terminolojisini, pandemi döneminde şifa olması niyetiyle yazının başkenti İstanbul'da tablolarına yansıttığını söyledi.

Kovid-19 başladığında insanlığın bir kafese tıkılmak zorunda kaldığını belirten Kufi, "Bu şartlarda üretim gerçekleştirmek çok mümkün değildi, duyguları çevrim içi olarak aktarmak yapay kaçıyordu. Kelimat Sanat Evi'nden Adnan ile kelimelerin tüketimi üzerine konuşuyorduk. Aynı hisseleri paylaştığımızı görünce böyle bir sergi ortaya çıktı." dedi.

Attarlığın kelimelerini yazının başkenti İstanbul'da yazmaya çalıştım

Kufi, serginin 2. katındaki eserlerini mavi tonlarda yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle 'İznik Mavisi' benim için İstanbul demek, İstanbul'a daha önce 3 kez gelmiştim. Her seferinde Osmanlı sanatı ve İslam sanatı bana ilham olmuştu. Kendimi onunla aynı çizgide hissetmemin sebebini arıyordum ve bunun manevi boyut olduğunu keşfettim. Benim için sanatın ağırlığı çok önemli, ben sanatı hava gibi görmeyi tercih ederim. Ruh gibi uçan ve bu İstanbul'da bulduğum şey, özellikle hat sanatında çünkü burası hat sanatının başkenti. Ben de sergide bu gücü paylaşmak istedim, attarlığın kelimelerini İstanbul'da yazmaya çalıştım."

Kelimelerin tarihinde rastladığı detayları topladığını ve zihindeki çağrışımlarla birleştirdiğini dile getiren Kufi, sergilerin çocukça, masum ve safça olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise Kufi'nin Bağdat'ta yaşadığı dönemde attarlıkla ilgili zihninde kalan anılarından esinlendiğini kaydetti.

Serginin İstanbul'dan sonra Riyad ve Kuveyt'te galerilerde gösterileceğini dile getiren Ahmad, "Kufi, bu çalışmasıyla pandemi döneminde geleneksel şifa yöntemlerini sanatsal bir bakışla yeniden hatırlamamızı sağlıyor." diye konuştu.

Türkçe'de daha çok "aktar" olarak bilenen attar kelimesi, "güzel koku" anlamındaki Arapça ıtrdan geliyor.

Sanatçı Kufi, 22, 24 ve 25 Ağustos'ta Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Galerisi'nde ücretsiz canlı atölye çalışmaları (workshop) gerçekleştirecek.

Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin Attarlık Kelimeleri Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı
Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin Attarlık Kelimeleri Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı
Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin Attarlık Kelimeleri Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı
Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin Attarlık Kelimeleri Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı
Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin Attarlık Kelimeleri Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı

Hollanda, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Iraklı sanatçı Nedim Kufi'nin 'Attarlık Kelimeleri' Sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı - Son Dakika


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