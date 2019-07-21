Son Dakika Haberleri: Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek
Son Dakika Güncel Haber

Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek

14 dakika önce

Arap dünyasının ünlü şarkıcısı Kadim El Saher, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek, System.String[]
Arap dünyasının ünlü şarkıcısı Kadim El Saher, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.
Aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan Iraklı sanatçı, 12 ve 13 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek.
Double Eight Production tarafından düzenlenen konserlerde sanatçı, aralarında "Sevgili", "Ellerin" ve "Sahile Gittim"in bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirecek.
Müzik dünyasında romantik şarkılarıyla tanınan Kadim El Saher, 1957'de Bağdat'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına 10 yaşında gitar çalarak başlayan, daha sonra sonra ud ile devam eden Saher, Bağdat Müzik Akademisi'nde eğitim aldı.
Sanatçının, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albümü satıldı. Dünya çapında konserler veren sanatçı, "BBC Radyo 3 Ödülleri" kapsamında "En iyi Orta Doğu- Kuzey Afrika sanatçısı" ödülünü ve "Dinleyici" ödülünü aldı.
Aynı zamanda UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Saher, Ürdün'de de "En İyi Arap Sanatçı" ve "Yaşam Boyu Onur" ödüllerinin sahibi oldu.
Sanatçının "Ana Wa Leila- (Ben ve Gece)" adlı eseri ise BBC'nin dünyadaki en iyi 10 şarkı listesine 6. sıradan giren tek Arapça şarkı oldu.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Emniyet Müdürü Çalışkan 15 ülkeden 24 polis temsilcisine 15 Temmuz'u anlattı Bakanlık açıkladı! İstanbul'da virüs alarmı İstanbul'da minibüsler çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]