Iraklı Şii lider Hekim'den, Meclis Başkanı'na "istifa etmeme" çağrısı - Son Dakika
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Iraklı Şii lider Hekim'den, Meclis Başkanı'na "istifa etmeme" çağrısı

28.09.2022 09:52

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Ammar el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'den yarın Meclise sunacağı istifa dilekçesini geri çekmesini istedi.

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Ammar el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'den yarın Meclise sunacağı istifa dilekçesini geri çekmesini istedi.

Ulusal Hikmet Akımı lideri Hekim, Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Hükümeti oluşturmak için kurulan Devleti Yönetme İttifakı'nda Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın yer almamasından üzüntü duyduklarını dile getiren Hekim, "İttifakımız, devletin başarılı olması için esas olacak. Sadr'a İttifak'a katılması için defalarca mesaj yolladık. Sadr Hareketi'nin tutumu ve talepleri hakkında hiçbir bilgimiz bulunmuyor." dedi.

Sadr'ın aksine İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin erken seçim yapılmasından yana olmadığını ifade eden Hekim, mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin yeniden Başbakan olmasına da "olur vermeyecekleri" imasında bulundu.

Hekim, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin de ulusal çapta saygın bir politikacı olduğunu vurgulayarak, Halbusi'ye yarın Meclise sunacağı istifa dilekçesini geri çekmesi çağrısı yaptı.

Hekim'in de içinde yer aldığı Koordinasyon Çerçevesi, Sünni ve Kürtler ile Hristiyanlardan müteşekkil bir ittifak oluşturmuştu. Bu yeni İttifakın hükümeti kurması bekleniyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani olurken, Kürt partiler ise tek bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde henüz anlaşmış değil.

Irak Meclisi yarın toplanarak, Meclis Başkanı Halbusi'nin istifasını değerlendirecek, ardından Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığına aday kişileri oylayacak.

Meclis, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık bir ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr'a bağlı vekil yürütüyordu.

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Irak'ta Meclis Başkanı'nın istifası milletvekilleri tarafından kabul edilmedi Irak'ta Meclis Başkanı'nın istifası milletvekilleri tarafından kabul edilmedi Bağdat'ta iki ay aradan sonra ilk Meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri üst seviyede Bağdat'ta iki ay aradan sonra ilk Meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri üst seviyede
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı Şii lider Hekim'den, Meclis Başkanı'na 'istifa etmeme' çağrısı - Son Dakika

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