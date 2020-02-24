Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'dan Allavi hükümetine güvenoyu sinyali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'dan Allavi hükümetine güvenoyu sinyali - Son Dakika

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'dan Allavi hükümetine güvenoyu sinyali

7 saat önce

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Muhammed Tevfik Allavi'yi desteklediklerini belirterek, hükümetinin (güvenoyu alması halinde) yılsonuna kadar ülkeyi erken seçime götürme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'dan Allavi hükümetine güvenoyu sinyali, System.String[]

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Muhammed Tevfik Allavi'yi desteklediklerini belirterek, hükümetinin (güvenoyu alması halinde) yılsonuna kadar ülkeyi erken seçime götürme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Iraklı dini ve siyasi lider Sadr, yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hükümeti kurma görevi alan Allavi'nin, lideri olduğu Sairun Koalisyonunun Başbakan adayı olduğu iddialarını yalanlayan Sadr, "Allavi'ye Cumhurbaşkanı Berhem Salih hükümeti kurma görevi verdi. Biz de, Sadr Hareketi olarak Allavi'yi destekliyoruz. Yeni hükümet, ülkeyi yılsonuna kadar erken seçime götürmekle mükelleftir." dedi.

"Abdulmehdi, büyük başarısızlık sergiledi"

Sadr, Ekim 2019'da yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerle patlak veren sokak gösterileri nedeniyle istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 1 yıllık görev süresinde kendisini şaşırttığını ifade ederek, "Adil Abdulmehdi, her alanda büyük bir başarısızlık sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Göstericilerin kulaklarını çekmek gerekiyordu"

Gösterilerini sürdüren protestoculara karşı silahlı kişilerce şiddet kullanıldığı meselesine ilişkin ise Sadr'ın, "Devrimciler (göstericiler) benim evlatlarımdır. Ancak hafif bir kulaklarını çekmek gerekiyordu." ifadelerini kullanması dikkatleri çekti.

İran'ın Irak'ın içişlerine karıştığı iddialarına da değinen Sadr, "İran, bize Irak'ın içişlerine karışmama sözü verdi." diye konuştu.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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