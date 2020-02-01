Iraklı Şii merci, İran'ın Büyükelçisi'ni ülkesini terk etmeye çağırdı - Son Dakika

Irak'ta geçen yıl Ekim ayından buyana başlayan protesto gösterilerinde İran egemenliğini reddeden protestocular Hamaney ve Süleymani posterlerini ateşe vermişti. - ERBİL

Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve bütün konsolosluklarının ülkeyi 2 gün içerisinde terk etmelerini isteyerek aksi takdirde farklı tutumlarının olacağını söyledi. Musevi, İran'ı bölgedeki fitnenin başlıca nedeni olmakla suçluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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