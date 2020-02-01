Iraklı Şii merci, İran'ın Büyükelçisi'ni ülkesini terk etmeye çağırdı - Son Dakika

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Iraklı Şii merci, İran'ın Büyükelçisi'ni ülkesini terk etmeye çağırdı
6 saat önce
Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni ülkeyi terk etmeye çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni ülkeyi terk etmeye çağırdı.
Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve bütün konsolosluklarının ülkeyi 2 gün içerisinde terk etmelerini isteyerek aksi takdirde farklı tutumlarının olacağını söyledi. Musevi, İran'ı bölgedeki fitnenin başlıca nedeni olmakla suçluyor.
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