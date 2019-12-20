Iraklı Şii merciden

Irak'ta 2 aydan fazladır süren ve Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmesine neden olan hükümet karşıtı protesto gösterilerini sonlandırmak için Şii mercii Ali Sistani erken seçim çağrısında bulundu.



Irak'taki Şiilerin dini mercii Ali Sistani'nin cuma hutbesinde açıklamasını okuyan temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbela, ülkenin zor ve kritik bir durum yaşadığını belirterek devam eden protestolarda bazı aktivistlerin öldürüldüğünü ve bazılarının kaçırıldığını söyledi.



Devlet kurumlarının kapanmaya maruz kaldığını söyleyen Sistani, bazı vatandaşların evlerinin ateşe verildiğini dile getirerek uzun zamandır süren şiddet olayları ve karmaşanın sonlandırılmasının adil bir seçim yasasının çıkarılmasının ardından erken seçime gitmekle mümkün olabileceğini ifade etti.



Bağımsız Seçim Komiserliğinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Sistani, seçim yasasının bazı ana maddeleri hakkında anlaşmazlıkların sürdüğü gözlenmekte olduğunu söyledi.



Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 500'e yakın kişi hayatını kaybederken 20 bine yakın kişi de yaralanmıştı. - ERBİL