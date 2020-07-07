Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta evinin kapısı önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin öldürülmesi ile ilgili Irak İçişleri Bakanı geniş kapsamlı soruşturma başlatırken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) saldırıyı sert bir dille kınadı.



Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'yi Bağdat'taki Zeyyune semtinde kapısının önünde araç içindeyken katleden 2 motosiklet kullanan 4 silahlı kişinin kimliklerine ulaşmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi faillerin kimliklerine ulaşılması, yakalanıp adalete teslim edilmeleri için özel bir komisyon oluşturulduğunu aktardı. Öldürülen Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin kardeşi saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu iddia ederek, kardeşinin öldürülmeden önce terör örgütü DEAŞ'tan tehditler aldığını söylerken, bazı kimseler olayın arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.



Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise olayı sert bir dille kınayarak, Irak hükümetinden faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede sivil protestocular ve özgür söz sahibi olan kimseleri hedef alan saldırılara bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı.



El-Haşimi'nin ailesine başsağlığını ileten IKBY hükümeti, saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi. - ERBİL