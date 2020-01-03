Iraklı siyasetçi Allavi: "Irak ve bölge, tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı siyasetçi Allavi: 'Irak ve bölge, tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor' - Son Dakika

Iraklı siyasetçi Allavi: "Irak ve bölge, tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"

6 saat önce

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülke ve bölgenin, tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığını belirterek, önceliklerinin Irak ve halkının korunması olduğunu söyledi.

Iraklı siyasetçi Allavi:

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülke ve bölgenin, tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığını belirterek, önceliklerinin Irak ve halkının korunması olduğunu söyledi.

Irak'ta bir dönem başbakanlık da yapan Allavi, ABD'nin saldırısında ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Allavi, daha önce yaptıkları tüm uyarılara rağmen meydana gelen karmaşa sebebiyle, "Irak ve bölgenin tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığı" yorumunu yaptı.

Tüm bölgeyi barışa götürecek bir konferans düzenlenmesi çağrısını yinelediklerini belirten Allavi, önceliklerinin Irak ve Iraklıların korunması, savaştan uzak durulması olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıyı kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İyad Allavi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım
Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:52 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1) - Son Dakika
22:52 BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika
22:51 Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:50 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
22:49 Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı siyasetçi Allavi: "Irak ve bölge, tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]