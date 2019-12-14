Iraklı siyasetçi Hekim'den göstericilerin taleplerinin bulunduğu yol haritası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı siyasetçi Hekim'den göstericilerin taleplerinin bulunduğu yol haritası - Son Dakika

Iraklı siyasetçi Hekim'den göstericilerin taleplerinin bulunduğu yol haritası

7 saat önce

Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların taleplerinin yerine getirilmesini içeren 3 aşamalı bir yol haritası yayınladı.

Iraklı siyasetçi Hekim'den göstericilerin taleplerinin bulunduğu yol haritası, System.String[]

Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların taleplerinin yerine getirilmesini içeren 3 aşamalı bir yol haritası yayınladı.

Hekim, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin yer aldığı yol haritasının ilk adımında ülkede geçici hükümeti kuracak ve tüm kesimin de rızasını alacak yeni bir başbakanın seçilmesi olduğunu ifade etti.

Şii politikacı Hekim, ikinci adım olarak meclis çatısı altında adil ve insaflı seçim yasasıyla şeffaf ve bağımsız bir seçim komisyonun kurulmasını yer aldığını kaydetti.

Göstericilerin 3'üncü talebinin de erken seçimlere gitmek olduğun belirten Hekim, halkın bu vesileyle anayasal hakkını kullanarak temsilcilerini seçebileceğini dile getirdi.

Irak'ta muhalefet cephesinde bulunan Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Mayıs 2018 seçimlerine 329 sandalyenin bulunduğu meclise 19 milletvekili gönderebilmişti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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