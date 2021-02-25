Iraklı Sünni lider Nuceyfi, erken seçime yönelik yeni koalisyon kurduklarını açıkladı - Son Dakika

Irak'ta Sünni lider Usame en-Nuceyfi, erken seçimlere katılmak için yeni siyasi koalisyon kurduklarını bildirdi.

Nuceyfi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de yapılması beklenen erken seçimlere katılmak üzere Sünni siyasetçilerden Cemal el-Zari ile ittifak sağladıklarını belirtti.

"Ulusal Kurtuluş Projesi" adlı koalisyonu kurduklarını kaydeden Nuceyfi, "Bu koalisyon, vizyon ve hedefler konusunda mutabık kalacağımız herkese açık olacak." ifadesini kullandı.

Irak hükümeti, erken seçimin 10 Ekim tarihinde yapılacağını kararlaştırmıştı.