Iraklı, Suriyeli ve Afgan çocuklara geleneksel oyunlar öğretildi - Son Dakika

Irak, Suriye ve Afganistan'dan gelip Amasya'da yaşayan ailelerin çocuklarına geleneksel oyunlar öğretildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği Amasya Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi iş birliğiyle, kente sığınan ailelerin çocuklarının toplumsal ve kültürel uyum sürecine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Iraklı, Suriyeli ve Afgan çocuklar, Türk akranlarıyla matrak, dart, halat çekme, yumurta ve çuval yarışı, bezirgan başı, körebe, mendil kapmaca, halat çekme gibi oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, etkinlikte çocukların yüzlerini boyadı. Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklardan oluşan sema ekibi de gösteri sundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bu etkinliklerle eğlendiğini ve moral bulduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Kırlangıç, şunları kaydetti:

"Ülkelerindeki zor şartlar nedeniyle yerini yurdunu terk ederek ülkemize sığınan ailelerimiz, özellikle de çocuklarımızın sosyal uyum problemlerini en aza indirmek adına yapılan çalışmalar çok önemli. Kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesini de hedefleyen bu program çocuklarımıza faydalı oldu."

Etkinlik, Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.