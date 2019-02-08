Iraklı Taksici Araçta Unutulan 13 Bin Doları Sahibine İade Etti
1 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde bir taksici, araçta unutulan 13 binden fazla ABD dolarını sahibini bularak teslim etti.
Irak
'ın Erbil
kentinde bir taksici, araçta unutulan 13 binden fazla ABD
dolarını sahibini bularak teslim etti.
Erbil polisi tarafından yapılan açıklamada, Musul
kentinden gelen iki yolcuyu arabasına alan 36 yaşındaki taksici Feryat Şite Habip'in yolcuların arabasında unuttuğu 13 bin 200 dolar ile 500 bin Irak dinarını (415 dolar) sahibine iade etmek için karakola başvurduğu belirtildi. Polis
kaynakları, taksicinin karakola gelerek parayı teslim ettiğini söyledi. Bununla yetinmeyen şoförün paranın sahiplerini 2 gün boyunca süren aramaları sonucu bulduğu öğrenildi. Parayı sahiplerine iade eden Habip üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtirken, Musullu aile ise taksiciye teşekkürlerini iletti. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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