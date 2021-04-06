SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor - Son Dakika

SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor

06.04.2021 10:47

SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyorBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 yıldır yaşayan Iraklı Teknik Direktör Jamal Ali Hamza (64), Aytemiz Alanyaspor'u çok sevdiğini ve evinde oynadığı her maça gittiğini söyledi.

SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 yıldır yaşayan Iraklı Teknik Direktör Jamal Ali Hamza (64), Aytemiz Alanyaspor'u çok sevdiğini ve evinde oynadığı her maça gittiğini söyledi. Dünya futbolunun efsane isimlerinden Maradona ile de bir maçta teknik direktör olarak karşılaştıklarını ifade eden Hamza, onun eşsiz bir futbolcu olduğunu söyledi. Türk futbolunun da geliştiğini aktaran Jamal Ali Hamza, "Tahminim Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor. Öyle de olacak inşallah" dedi.

Uzun yıllardır teknik direktörlük görevi yapan eski futbolcu Iraklı Jamal Ali Hamza, son olarak Irak 1'inci Ligi takımlarından Naft Al-Wassat takımını çalıştırdı. Ocak ayında görevinden ayrılan Hamza, son 3 yıldır ise 'evim' dediği Alanya'ya dönerek burada yaşamını sürdürmeye başladı. 3 yıl önce eşiyle Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nden bir ev alan ve buraya taşınan Hamza, burayı ve insanlarını çok sevdiğini dile getirdi.

"AYNI MİLLETTENMİŞİZ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Alanya'yı çok sevdiğini ifade eden ve burada hiç yabancılık çekmediğini belirten Jamal Ali Hamza, "Doğa güzel. Denizle dağları aynı yerde bulmak kolay değil. Bu arada Alanya'da insanlar çok cana yakın. Benim burada çok arkadaşım var. Ben burada kendimi ikinci evimde hissediyorum. Tabii ki her milletten arkadaşlarım var. Birçok Türk arkadaşlarım var, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, onlar benim komşularım. Birlikte bazen tenis, bazen futbol oynuyoruz. Biz birlikteyken aynı millettenmişiz gibi hissediyoruz. Burada insanlar gerçekten çok özel. Güzel, sağlıklı bir kültüre sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu iyi. Kendi şehrimizde ve güvenli hissediyoruz. Halkı eğitimli. Vatandaşları kültürlü tehlikeli değil. Burada kendimi güvende hissediyorum" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR"

Türk futbolunu da yakından takip ettiğini belirten Jamal Ali Hamza, "Türk futbolu gelişiyor. Türk milli takımında bunu görüyoruz. Arkadaşlarla çalışmak, şampiyonluk için birlikte hareket edip bunu yürütmek kolay değil. Onlar bunu yapıyor, Paris'te ve diğer maçlarda gösterdiler. Tahminim Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor. Öyle de olacak inşallah" diye konuştu.

"ALANYASPOR BİZE MODERN FUTBOLU İZLETİYOR"

Alanyaspor'u da sıkı takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Hamza, şöyle konuştu:

"Alanya'daysam her maçına gitmeye çalışıyorum. Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Modern futbolu izletiyorlar özellikle de son sezonda. Geçen sezon kupada final oynadılar. Bu sene de kupada Galatasaray'ı elediler. Alanyaspor çok başarılı bir takım. Yani Alanyaspor'un ligde ilk dört takımdan biri olma şansı var. Tabii ki İstanbul takımları, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi futbol oynuyorlar büyük rekabet var kendi aralarında."

"TÜRK FUTBOLUNDA BÜYÜK YILDIZLAR VAR"

Fenerbahçe'ye transfer olan ve dünyanın en çok beğendiği futbolcular arasında yer alan Mesut Özil hakkında da konuşan teknik direktör Jamal Ali Hamza, ligin genç ve başarılı teknik direktörleri hakkında da şunları söyledi:

"Türk futbolunda büyük yıldızlar var. Mesut, Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayacak. Almanya'da büyük bir yıldız ve en iyilerden biri, ligde Fenerbahçe'ye yardım edeceğini düşünüyorum. Ligde birçok iyi ve ünlü hoca var, milli takımın hocası Şenol Güneş gibi, Fatih Terim, geçen sene Alanyaspor'da çalışan Erol Bulut. Şimdi hangisi benim için ünlü bilemiyorum? Ayrıca ben Irak'ta ve Ürdün'de profesyonel takım çalıştırdım. Fakat Dubai'de uzun yıllar çalıştım. En son Irak'ta Naft al-Wasat kulübünde görev yaptım."

"MARADONA EŞSİZ BİRİYDİ"

Dubai'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 2017 yılında bir maçta rakip takımın hocası olarak Arjantin'in unutulmaz isimlerinden Maradona ile rakip olduklarını da anlatan Hamza, "Onunla Dubai'de karşılaştım. O Al Fujairah Kulübü'nün hocasıydı. Biz farklı kulüplerde görev yaptık. Benim için Maradona muhteşem. O eşsiz bir futbolcu, Pele gibi Messi gibi. Başka bir Maradona için uzun süre bekleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor
SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor

Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Türk, Irak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Iraklı Teknik Direktör Hamza: Türk futbolu zirveye doğru ilerliyor - Son Dakika Spor


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