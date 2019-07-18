Iraklı turizmciler HATSO'yu ziyaret etti
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Irak'ın Duhok kentinden Hakkari'ye gelen iş adamları ve turizmciler, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:18 Kaynak: AA
'ın Duhok
kentinden Hakkari
'ye gelen iş adamları ve turizmciler, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.
HATSO toplantı salonunda iş adamlarıyla bir araya gelen Taş, sınır kapılarının gelişmesi ve altyapı sorunlarının çözülmesiyle Irak'tan ciddi turist
girişinin yaşandığını söyledi.
Taş, ilişkilerin artmasıyla ticari ilişkilerin de gelişeceğini belirterek, "Bu ziyaretler Hakkari'nin tanıtımına çok ciddi katkı sunacak. Bugün Duhok Turizm Müdürü Dindar Mahfodh ve 10 turizmciyi odamızda ağırlamaktan mutluyuz. Hakkari ile Duhok arasında ekonomik ve sosyal anlamada ciddi gelişmeler için adım atacağız." diye konuştu.
Turizmcilerden Ebubekir Zirek ise Irak'taki turizm firmalarıyla bir araya geldiklerini kaydederek, Üzümlü
Sınır kapısından Hakkari ve Van
'a tur düzenlemek istediklerini ifade etti.
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