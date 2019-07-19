Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret
2 saat önce
Kuzey Irak'ın Duhok Turizm Müdürü Dındar Mahfodh, beraberindeki heyetle Hakkari'nin Çukurca Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
Kuzey Irak
'ın Duhok
Turizm Müdürü Dındar Mahfodh, beraberindeki heyetle Hakkari
'nin Çukurca
Belediyesini ziyaret etti.
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar
'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçeyle ilgili bilgi aldı. Üzümlü
Sınır Kapısının hafta sonları dahil hizmet vermeye başlamasıyla beraber Iraklı vatandaşların daha sık ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Dündar, Çukurca'nın yerli ve yabancı turistlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi. - HAKKARİ
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