Son Dakika Haberleri: Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret

2 saat önce

Kuzey Irak'ın Duhok Turizm Müdürü Dındar Mahfodh, beraberindeki heyetle Hakkari'nin Çukurca Belediyesini ziyaret etti.

Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret, System.String[]
Kuzey Irak'ın Duhok Turizm Müdürü Dındar Mahfodh, beraberindeki heyetle Hakkari'nin Çukurca Belediyesini ziyaret etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçeyle ilgili bilgi aldı. Üzümlü Sınır Kapısının hafta sonları dahil hizmet vermeye başlamasıyla beraber Iraklı vatandaşların daha sık ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Dündar, Çukurca'nın yerli ve yabancı turistlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi. - HAKKARİ
Hakkari, Çukurca, Duhok, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]