Iraklı turizmcilerden Tatvan'a ziyaret

Irak'ın Zaho, Duhok ve Erbil şehirlerinde faaliyet gösteren 15 kişilik turizmci heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Irak'ın Zaho, Duhok ve Erbil şehirlerinde faaliyet gösteren 15 kişilik turizmci heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.



Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde Irak ile uzun bir süredir turizm ve yatırım odaklı olarak karşılıklı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar her geçen gün meyvesini vermeye devam ederken, bu kapsamda TATSO tarafından turizm acenteleri temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet ilçede ağırlandı. Aralarında Duhok Kültür ve Turizm Müdürü Dindar Mahfuz'un da yer aldığı Irak'ın Zaho, Duhok ve Erbil şehirlerinde faaliyet gösteren turizm acenteleri temsilcileri, bölge ziyareti kapsamında ilçeye ziyarette bulundular. TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman tarafından karşılanan heyet üyeleri, Tatvan ve Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezerek, turizm üzerine düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



TATSO yetkililerinin eşlik ettiği heyet üyeleri, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Tatvan ilçesinde bulunan konaklama tesislerini ziyaret etti. Ziyaret ettikleri tesislerin durumu ile ilgili bilgi alan heyet üyeleri, daha sonra Tatvan ilçe sahilini gezerek, ilçede bulunan Türkiye'nin en büyük feribotları ile ilgili bilgi aldı. Ardından Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ziyaret edildi. Bir süre Nemrut Krater Gölü'nü gezen heyet üyeleri, doğal güzelliğe adeta hayran kaldı. Program kapsamında daha sonra Ahlat ilçesine geçen heyet üyeleri, burada da tarihi Selçuklu Mezarlığı ve tarihi kümbetleri ziyaret etti. Ahlat'taki tarihi ve turistik gezilerinin ardından tekrar Tatvan ilçesine dönen heyet üyeleri, daha sonra Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TATSO heyeti, ilçedeki turizm acenteleri temsilcileri, STK temsilcileri ve otel işletmecileri temsilcilerinin katılımıyla turizm üzerine düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıda; bölgenin turizm potansiyelleri masaya yatırılarak, turizm sektörünün geliştirilmesi noktasında neler yapılabileceği görüşüldü.



Gerçekleştirilen ziyaret programıyla ilgili konuşan TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, TATSO olarak uzun bir süredir özellikle turizm sektörü ve İran turizmi ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaların bir devamı olarak Irak'ta turizm sektörü üzerine faaliyet yürüten turizm acentelerinin temsilcilerini ağırladıklarını ifade eden Lebit, yürütülen çalışmaların bir bir meyvesini vermeye başlayacağını ifade etti.



Ziyaretten ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getiren heyet üyeleri ise, bölgeyi ciddi anlamda önemsediklerini ifade ederek, karşılıklı olarak yapılacak çalışmalar neticesinde Irak'tan ciddi anlamda turistin bölgeye akın edeceğine inandıklarını dile getirdiler.



Toplantı sonrası Adilcevaz ilçesine ziyaret gerçekleştiren heyet üyeleri, daha sonra Van'a geçtiler. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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