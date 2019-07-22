Son Dakika Haberleri: Iraklı turizmcilerin Bitlis ziyareti
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Iraklı turizmcilerin Bitlis ziyareti

1 saat önce

Irak'ın bir çok kentinde faaliyet yürüten turizm firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerini ziyaret etti.

Iraklı turizmcilerin Bitlis ziyareti, System.String[]
Irak'ın bir çok kentinde faaliyet yürüten turizm firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerini ziyaret etti.
Heyet üyeleriyle Tatvan'da düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, ilçedeki turizm şirketleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmin geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalarla ilgili görüştü.
TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, uzun bir süredir turizm sektörü ve İran turizmi ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu çalışmaların devamı olarak Irak'taki turizm şirketlerinin temsilcilerini Tatvan'da ağırladıklarını ifade eden Lebit, ilçenin turizminin gelişmesi konusunda gereken çabayı gösterdiklerini belirtti.
Heyettekiler, toplantının ardından Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü ile diğer tarihi ve turistik yerleri gezerek ilçeden ayrıldı.
Tatvan, Bitlis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:16 Kaynak: AA
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