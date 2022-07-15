Iraklı Türkmenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Iraklı Türkmenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi

15.07.2022 18:05

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Türkmen Kardeşlik Ocağının düzenlediği programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Türkmen Kardeşlik Ocağının düzenlediği programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Programa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkmen Kardeşlik Ocağı mensupları, Türkmen yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Faruk Abdullah burada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'u milli iradenin teröre karşı zafer kazandığı gün olarak" niteledi.

Onlarca sivilin vatan uğruna şehit olduğunu belirten Abdullah, Türk milletinin bir kez daha büyük evi saydığı vatanını canı ve kanı pahasına koruduğunu ifade etti.

Son iki günde iki önemli olayın yıl dönümünü birlikte yaşadıklarını aktaran Abdullah, dün 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını, bugün ise 15 Temmuz şehitlerini yad ettiklerini söyledi.

"Terör örgütleri bulundukları ülkelerle Türkiye'nin ilişkisini zehirliyor"

Büyükelçi Güney de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye ve milletine darbe yapmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı halkın darbesinin 6. yılını idrak etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türk halkının korkusuzca tankların önüne çıkmasının fedakarca bir olay olduğunu aktaran Güney, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün de PKK ve DEAŞ gibi bazı aktörlerin kullandığı unsurları olduğunu dile getirdi.

Güney, bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti ve bekasını asla istemeyen ve bulundukları ülkelerde de bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini zehirleyen unsurlar olduklarını kaydetti.

Son 6 yılda Türkiye'nin bu unsurları bulundukları yerlerde temizlediğini ve hala mücadeleye devam ettiğini aktaran Güney, terör örgütünün eğitim kisvesi altındaki faaliyetlerine yönelik Türkiye'nin ciddi adımlar attığını ifade etti.

Törer örgütüne ait okullardan mezun olan Iraklı gençlerin Türkiye'de eğitim hayatlarına devam edemeyeceklerini hatırlatan Güney, bu öğrencilerin diplomalarının Türkiye'de tanınmadığına dikkati çekti.

Güney, ayrıca FETÖ, DEAŞ ve PKK ile mücadele konusunda Irak'la iş birliğinin devam ettiğine vurgu yaptı.

Büyükelçi Güney, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlarla birlikte 14 Temmuz Kerkük katliamında şehit olan Türkmenleri de rahmetle andıklarını aktardı.

Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar sergilendi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Ergün Turan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Ergün Turan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı Türkmenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Iraklı Türkmenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement