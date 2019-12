Iraklı Türkmenler:

Duhoklu Türkmen Fatihi Mahmood Ismael, Türk ürünlerini boykot etmenin çözüm olmadığını söyledi.



Irak'ta Başbakanın istifasına kadar giden protestolara Irak Türkmenlerinden destek gelirken Türkmenler; Kürt bölgesinde Türk malı menşeli ürünlere boykot taraftarı olmadıklarını açıkladı. Türkmen olan Duhok İl Konsey Üyesi Fatihi Mahmood Ismael, özelde bölgede genelde ülkede hizmet veren Türkiye kökenli firmaların, binlerce kişiyi istihdam ettiğini hatırlattı. Ismael, "Evlerimizde iş yerlerimizde inşaatlarda özetle tüm yaşam alanlarımızda kullanmış olduğumuz ürünlerin yüzde 70'inden fazlası Türk menşeli veya en yakın komşumuz olan Türkiye üzerinden ülkemize girişi olmaktadır. Bu nedenle ciddi anlamda bir boykot, yine bize olumsuz olarak yansıyabilir. Kesinlikle boykotun çözüm olmayacağı kanısındayım. Biz Türkmenler, daha evvel Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılamış bölgemize huzurun ve istikrarın hakim olması için atılan her adımın yanında olduğumuzu ifade etmiştik ve her zaman da böyle düşünüp böyle hareket etmeye devam edeceğiz. Kuzeydoğu Suriye konusu askeri ve siyasi olduğu için bunun çözümü boykot ile değil görüşmeler ile çözülebilir" dedi.



Irak'ın güney illerinde aylardır süren protestolar hakkında da düşüncelerini ifade eden Fatihi Mahmood Ismael, şöyle konuştu:



"Malum, ülkemizin güney illerindeki aylardır süren protestolar var ve haklı gerekçeler ile mitingler düzenleniyor. Bizler Irak Türkmenleri olarak bu haklı protestoların da yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Sivil toplum örgütlerimiz de bu konu da dün gerekli açıklamaları yaparak yasal olarak gerçekleşen protestocuların yanında olduklarını deklere ettiler. Kaldı ki haklı gerekçelerimiz olup bizlerin boykot edebilmesi için dışarıdan müdahalelerle kolay bir şekilde etkilenmeyen güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerek ve bunun da gerçekleşmesi için üreten Irak vizyonunun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Temennimiz bu coğrafyaya huzurun ve barışın hakim olmasıdır ve de son olarak şunu tekrarlamak isterim ki Türk menşeli ürünleri boykot etmek bizlere zarardan başka bir şey kalmayacağı gibi çözümde olmayacaktır." - DİYARBAKIR