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Son Dakika Güncel Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

2 saat önce

Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

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Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.


Duhok İl Konsey üyesi Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ismael, mutabakatın bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Fatihi Mahmood Ismael, "Bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için atılan her adımı ve her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz bu coğrafyaya huzurun ve barışın hakim olmasıdır" dedi. - ŞIRNAK

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Duhok, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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